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Güncel
DHA 04.05.2023 20:27

Sivaslılardan Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG, kırmızı SUV modeli ile halktan yoğun ilgi gördü.

Sivaslılardan Togg'a yoğun ilgi
[Fotograf: DHA]

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Sivas'ta sergilenmeye başlandı.

Togg'un tanıtımı için Sivas Belediyesi tarafından program düzenlendi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Togg İnönü Bulvarı üzerinden Kongre Binası yanındaki alana getirildi.

Bilgin'e AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz eşlik etti. Burada Togg'u görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla Togg'a binerek içerisinde fotoğraf çektirdi.

"Milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'tadır"

Programda konuşan Başkan Bilgin, "Birileri konuşur, birileri söz verir ama eser Cumhuriyetin kurulduğu tarihi binanın yanında 100 yıl sonra en büyük eser olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'tadır. Milletimize hayırlı olsun. Bu 60 yıllık bir hayaldi. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve liderliğiyle bu eser ortaya çıktı" dedi.

Togg'u görmeye gelen vatandaşlar ise çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.  

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Sivas TOGG
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