Uşak Valisi Funda Kocabıyık, törende, salgın sürecinde sağlık hizmetlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Şehirdeki sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkarma hedefinde olduklarını vurgulayan Kocabıyık, "Hastane için her ayrıntıyı özenle planladık. Bu bina depreme dayanıklı, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeterli kapasiteye uygun olarak tasarlandı. Vatandaşlarımız için en iyisini yapma çabasındayız." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, iktidarları döneminde sağlık alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Salgın sürecinde Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin birçok ülkeye örnek olduğunu ifade eden Altay, "Bu dönemde toplumumuzun her kesiminin eşit ve en etkili şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağladık." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise salgın sürecinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti, hastanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarının ardından dua edildi, protokol üyeleri tarafından butona basılarak inşaata ilk harç konuldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.