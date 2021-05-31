Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, İbrahim Kokuroğlu yönetimindeki 34 FBF 58 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Bol'un kullandığı 19 HB 581 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan İbrahim Kokuroğlu, Mehmet Ali ve Asaf Bol, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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