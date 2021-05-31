Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Karsak köyü yakınlarınd Erol T. yönetimindeki hafif ticari araç, A.M'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Erol T. yaşamını yitirdi, yaralanan eşi ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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