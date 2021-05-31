7 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özeren, bir arkadaşının bahçesinde, hareket etmekte zorlanan kerkenez yavrusunu fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kuşu teslim aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Cenk Cerit, bitkin haldeki hayvanı tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüreceklerini söyledi.

Özeren de hayvan yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.