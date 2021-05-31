Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Ani, 85 hektarlık alanda, Ebul Menuçehr Camisi'nin yanı sıra Amenaprgiç ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserler de yer alıyor.

Sultan Melikşah'ın emriyle Ebul Menuçerh tarafından 1072-1092 yılları arasında yapılan Ebul Menuçehr Camisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilk etapta Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle restore edilerek ağustos ayında ibadete açılması planlanıyor.

İlk etapta kapı ve pencere takılıp, minber ve mihrap konularak küçük çaplı düzenleme çalışması yapılacak cami, 64 yıllık aranın ardından ibadete açılacak. Camide daha sonra 26 kalkınma ajansının desteğiyle kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilecek.

Rus işgali döneminde depo olarak kullanıldığı için içerisinde aslına uygun olmayan duvarlar örülen camideki bu duvarlar da kapsamlı restorasyon yapılırken kaldırılacak.

"Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümünde açılacak"

SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, AA muhabirine, Ebul Menuçehr Camisi'ndeki çalışmaların başladığını söyledi.

Düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Türklerin Anadolu'da yapmış olduğu ilk caminin ibadete açılmasını, Allah'ın izniyle bu ağustos ayında Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümünde gerçekleştirmiş olacağız. Ebul Menuçehr Camisi'ni ilk olarak ibadete açacağız, kapsamlı restorasyon çalışmasını da daha sonra yapacağız."

Taşdemir, Ani Ören Yeri'nin dünya tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, antik kentin 5 bin yıllık bir tarihinin bulunduğunu dile getirdi.

Bölgenin 23 medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Ani'de desteklerimizle yürüyen kazı çalışmaları var. Ani'de caminin yanında farklı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyonla ilgili projelendirmemiz devam edecek. Biz şu anda olduğu haliyle ibadete açılmasını sağlayacağız. Asıl büyük projeyi Türkiye'nin her köşesinde bir izi olan 26 kalkınma ajansımızla el birliğiyle yapacağız. Anadolu'nun nasıl ilk camisiyse Anadolu'nun her karışından bir emek burada olacak. Çalışmalarımız bittiğinde Ani'deki yıllık ziyaretçi sayısını 500 bine hatta 1 milyon turisti ağırlayabilecek seviyeye getirmiş olacağız."