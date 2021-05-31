Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Erdoğan, ziyarette, kurumdaki iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Geri Gönderme Merkezi'ndeki faaliyetler hakkında bilgi verdi ve Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Son Haberler
- 16:05
- 16:01
- 16:02
- 16:01
- 16:07
Sıradaki Haber
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz