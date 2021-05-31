Erdoğan, ziyarette, kurumdaki iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Geri Gönderme Merkezi'ndeki faaliyetler hakkında bilgi verdi ve Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.