Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulubü üyeleri ile doğaseverler Sızır Şelalesi'nin ardından Çat Ormanları'nda yürüyüş yaptı.

Kontrollü sosyalleşme gereğince gereken tedbirler alınarak yapılan trekking faaliyeti sonrasında açıklama yapan Ayhan, doğal güzellikleriyle insanın içini ferahlandıran, doğa harikası Gemerek ilçesi Çat Ormanları'nda olmanın keyfinin bambaşka olduğunu belirtti.

Sivas'ın 28 bin 488 kilometrekare ile çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve birçok iklimsel özelliği içinde barındırdığını aktaran Ayhan, "Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak, nefeslenmek hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle birlikte Çat Ormanlarındayız. Bu güzel yürüyüş parkurunu ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu tür sosyal ve sportif faaliyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.