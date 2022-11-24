Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas Belediyespor'da Erzincanspor mesaisi
[Fotograf: İHA]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Pazar günü deplasmanda 24 Erzincanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maça hazırlanıyor.
Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Daha sonra istasyon çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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