TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Daha sonra istasyon çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.