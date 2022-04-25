Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 113 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 12,63 gram eroin, 0,96 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 9 bin 840 paket sigara, 4 bin 457 litre akaryakıt, 281 kilogram çay, 310 puro, 106 kilogram nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 güneş gözlüğü, 172 muhtelif inşaat malzemesi ile 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 18'i asayiş, 16'sı kaçakçılık ve 1'i de terör suçundan 35 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.