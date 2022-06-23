Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 - 19 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildiği belirtildi.
Etiketler: Şırnak PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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