Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 - 19 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildiği belirtildi.



