Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 84 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Eylül tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 10 bin 813 paket kaçak sigara, 78 kaçak cep telefonu, 97 litre alkollü içecek, 75 kilogram kaçak çay, 560 kaçak kol saati ve 4 bin 260 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.
62'si kaçakçılık, 22'si asayiş suçlarından olmak üzere 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık
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