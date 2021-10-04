Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'daki iki kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Mehmet T'nin kullandığı otomobil, Becirman köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet T. ve Meral T'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Aynı istikamette gerçekleşen ikinci kazada da sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil takla attı.
Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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