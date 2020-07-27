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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 20-26 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 17,21 gram esrar, 1,01 gram eroin, 10,37 gram metamfetamin, 39 cep telefonu ve 2 bin 662 tıbbi ilaç ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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