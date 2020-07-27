Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 20-26 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 17,21 gram esrar, 1,01 gram eroin, 10,37 gram metamfetamin, 39 cep telefonu ve 2 bin 662 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.