Şırnak'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

T.K. idaresindeki kömür yüklü tır Cizre'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silopi'de S.Y. yönetimindeki zift yüklü tır, Nerdüş Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerince de olası bir yangına karşı araçta soğutma çalışması yapıldı.