Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.03.2024 13:20

Şırnak'ta hava muhalefeti nedeniyle meydana gelen elektrik arızası giderildi

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle hasar gören ana elektrik hattındaki arıza, Dicle Elektrik tarafından giderildi.

Şırnak'ta hava muhalefeti nedeniyle meydana gelen elektrik arızası giderildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta günlerdir devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda bazı yollar ulaşıma kapandı, toprağın yumuşaması ve rüzgarın etkisi ile Uludere-Beytüşşebap ilçeleri arasındaki ana elektrik iletim hattını taşıyan 2 direk devrildi.

İletim hattı kopunca Uludere ilçesinde yaklaşık 4 bin abonenin elektriği kesildi.

Bunun üzerine Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü tarafından acil durum ilan edilerek 4 mühendis, 4 tekniker ve 15 teknisyen olmak üzere toplam 23 kişilik personelden kurulan 5 ekip bölgede görevlendirildi ve arıza giderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, sorumluluk bölgelerinde yer alan Beyazsu ve Uzungeçit ilçeleri arasındaki ana elektrik hattını taşıyan 2 direğin yanı sıra, mahalle ve köylerde 10'dan fazla orta gerilim direği ve çok sayıda alçak gerilim direğinin devrildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Çatır, şehir merkezinde de devrilen ve hasar gören elektrik direklerinin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerimiz gece gündüz demeden arızaları gidermek için çalıştı. Acil durum ekiplerimizin diğer onarım ekiplerimizce desteklenmesiyle tüm arızalar en kısa sürede giderildi. Dün saat 15.30 sıralarında şebeke kontrolü tam anlamıyla sağlandı, ancak kesintisiz enerji dağıtımı hizmeti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu operasyondaki ekiplerimizin kararlı mücadelesine ayrıca dikkat çekmek gerekiyor."

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Gaziantep'te otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor
13:36
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti
13:45
Türk bayraklı gemilerde hurda teşvik kapsamı artırıldı
13:25
Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılacak
12:58
INTERPOL: Rusya'nın yürüttüğü soruşturmaya destek vermeye hazırız
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ