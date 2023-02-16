Silopi Kaymakamlığı tarafından Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonuna depremzede 75 aile yerleştirildi.

Gönüllü psikolojik danışmanlar, çocuklar için yaşadıkları süreci atlatmaları amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor.

Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Kutlu, yaptığı açıklamada, temel amaçlarının depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik psikolojik ilk yardım desteğini sunmak oluğunu belirterek, "60 psikolojik danışman arkadaşlarımızla eğitimlerimiz devam etmektedir. İlçemize göçler devam ettiği sürece bu destek noktalarımızı arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmama Hatip lisesi Müdürü Recep Burak Demirel de zorluklarının üstesinden birlikte gelineceğini dile getirdi.