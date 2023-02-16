Depremlerin ardından kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla kente gelen 246 aile Ahlat, 400 aile ise Tatvan ilçesindeki otel, yurt, öğretmenevi, sosyal tesis, konuk evleri ve evlere yerleştirildi.

Ahlat'ta belediyenin konukevlerine yerleştirilen aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, zorlu süreci devlet millet dayanışmasıyla aşacaklarını vurguladı.

Malatya'dan gelen Sabri Akın, Ahlatlıların ailesi ve yakınlarına kucak açtığını, tüm imkanlarını kendileri için seferber ettiğini söyledi.

Çok büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını dile getiren Akın, "Buna rağmen gerek halkımızın gerek devlet yetkililerimizin gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın dayanışmasıyla, birlik ve beraberliğiyle bugüne kadar ciddi anlamda sorunlarımızı hallettik. Tabi sarsıntıların devam etmesinden dolayı psikolojik anlamda da sıkıntı yaşıyor insanlarımız. Biz de kısmen bu sorunları aşmak adına buraya geldik. Sağ olsun özellikle Ahlat Belediye Başkanımız bize belediyenin sosyal tesislerini açtı. Misafirhanede ve konuk evlerinde kalıyoruz. Gerek başkanımız ve gerekse Ahlat halkı çok ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Birçok esnaf hemen evlerini açabileceklerini, yardım kampanyaları düzenleyebileceklerini söylediler" diye konuştu.

400 aile Tatvan'a yerleştirildi

Depremin ilk gününden bu yana 27 tır yardım malzemesinin gönderildiği Tatvan ilçesinde ise 400 depremzede aile misafir ediliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri de ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, afet bölgesi ve depremzedeler için ilçede güzel bir dayanışmanın sağlandığını söyledi.

Deprem bölgelerine yardımların aralıksız sürdüğünü ifade eden Geylani, şunları aktardı:

"Depremzedeler için burada yardım kampanyası devam ederken, toplanan malzemeler ihtiyaç durumuna göre bölgeye sevk ediliyor. Aynı zamanda iş makinesi ve akaryakıt desteği de sağlıyoruz. Şu ana kadar ilçemize gelen 400 civarında depremzede aile var. Gelen misafirlerimiz kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kayıt altına alınarak, yerleştirildikleri otel, yurt, daire ve evlerde temel ihtiyaçları karşılanıyor. Bu ailelerin bazıları da akrabalarının yanına yerleşmiş durumda. Kaymakamlık ve belediye olarak gece gündüz aralıksız çalışmalar yürütüp buraya gelen tüm aile ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu afeti hep birlikte atlatacağız."