Pekmezci, ziyaretlerinde, depremzedelerle bir süre sohbet ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Pekmezci, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Pekmezci, devletin milletle beraber yaraları en kısa sürede saracağını belirtti.

Belediye olarak düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 45 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde müşahede etmek adına depremden etkilenen Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitme fırsatımız oldu. Bizler büyük Türk milletiyiz. Allah'a şükür güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Bayburt Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Bu vesile ile ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum."