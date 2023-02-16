Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, özellikle çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak, zor günlerin ardından hayata uyumlarını desteklemek için harekete geçti.

Depremzede çocuklar, kaldıkları yerden servisle alınarak Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde akranlarıyla atölye çalışmalarına katılıyor. 4-11 yaş grubu çocukların, öğretmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yaşadıkları korkuyu atlatıp sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, depremden etkilenen çocuklara yaşlarına ve beklentilerine uygun bir ortam sağlamaya gayret ettiklerine işaret etti.

Çocukların deprem fikrinden bir an önce uzaklaşmalarına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın oyunlar, oyuncaklar ve bilgilendirici farklı etkinliklerle mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Hiçbiri şehrimizde misafir değil, ev sahibidir. Burada oldukları sürece mutlu ve huzurlu olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çankırı halkı da bu konuda hassasiyetini gösteriyor. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Çocuk akademisine gelen öğrencilerimizin velileri de depremzede çocuklarımızın okul çantalarını hazırladı. Hiçbir çocuk kendi evladımızdan farklı değil. Velilerimize güzel gönülleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."