Depremzedeler için gıda, kıyafet ve ısıtıcı gibi yardımlar sürerken bir yandan da et ihtiyacının giderilmesi için verilen hayvanlar kesilerek kavurma yapılıyor.



Iğdır Valiliğinin koordinesinde gerçekleşen yardımlar kapsamında çiftçiliğin yoğun şekilde yapıldığı kentteki vatandaşlar, ahırlarındaki hayvanları Halfeli Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere teslim etti.



Halfeli'de ilk etapta 160, Aralık ilçesindeki köylerde de 35 küçükbaş hayvanını bağışlayan vatandaşlar, deprem bölgesindeki depremzedelere destekte bulundu. Kentteki kesimhanelere götürülen 195 küçükbaş hayvan, kesilip pişirildikten sonra paketlenerek et ihtiyacının karşılanması için deprem bölgesine gönderiliyor.



Ahırındaki koçunu depremzedeler için belediye ekiplerine teslim eden Osman Avina, "Aynı felaket bizim de başımıza gelebilir. Türkiye'mizde bir afet meydana gelmiş. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden dolayı bir koç bağışında bulundum helali hoş olsun" dedi.



Çiftçi Mehmet Arıslı da "Milletimize çok geçmiş olsun, bu olay herkesin başına gelebilir. Biz de bundan dolayı bir koyun bağışladık. Allah hayrımızı kabul etsin. Herkesi bu yardıma davet ediyorum çünkü böyle bir olay herkesin başına gelebilir" ifadelerini kullandı.