Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde depremzedelere yönelik yürütülen yardım kampanyasına kentteki vatandaşlardan destekler artarak devam ediyor.

Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu köyünde besicilik yapan Mustafa Aldemir, hayvanlarına kışın yedirmek için depoladığı otların büyük bölümünü deprem bölgesindeki çiftçilere göndermek istediğini yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine köye gönderilen tıra, vatandaşların desteğiyle balya halindeki otlar yüklendi. Ardından tır, deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam Adem Topaca ve Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de köye giderek duyarlılığından dolayı Aldemir'e teşekkür etti.

Besici Aldemir, depremden dolayı çok üzüldüklerini söyledi.

Deprem bölgesine ellerinden geldiğince yardım göndermeye çalıştıklarını belirten Aldemir, "Otumu Allah rızası için deprem bölgesine gönderdim. Dünya ve dünya malı beni aldatamaz. Deprem bölgesindeki köylerde besiciler de zor günler geçiriyor. En azından bu otlarla hayvanlarını beslerler. Dullarımız ve kalbimiz onlarla. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.