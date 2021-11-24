Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı.
İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve jandarma ekiplerine teslim edilen puhunun durumu yetkililere bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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