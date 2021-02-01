Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramada 5,7 gram esrar, 28,88 gram eroin, 10,38, metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 100 paket sigara, 57 cep telefonu, 19 şişe içki ve sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.