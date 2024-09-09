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Güncel
AA 09.09.2024 14:32

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 26 şüpheliye adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 26 şüpheliye adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 8 bin 251 paket sigara, 160 paket tütün, 10 elektronik sigara, 10 kilogram nargile tütünü, 7 cep telefonu, 2 kaynak makinesi, 21 ayakkabı, 805 inşaat malzemesi, 22 anahtar takımı, 23 ev ve büro eşyası, 40 tekstil malzemesi ve 22 gözlük ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

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