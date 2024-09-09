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Güncel
AA 09.09.2024 13:57

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Hasankeyf Kavşağı'nda akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldı.

Aramalarda 7️0️0️ paket gümrük kaçağı sigara, 5️6️ cep telefonu, 2️6️3️ şarj adaptörü, 2️5️7️ şarj kablosu, 1️1️ akıllı bileklik, 1️0️ kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

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