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Güncel
AA 09.09.2024 14:10

Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

Kilis'te okul çevresindeki işletme ve servisler denetlendi

Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda 36 devriye ve 214 personel ile 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı.

Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

Yavuzlu köyündeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okul idarecileriyle öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. Servisleri de denetleyen ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, öğrencilere başarılar diledi.

Yavuzlu köyü muhtarı Bekir Mülayım da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, jandarma personeline teşekkür etti.

7. sınıf öğrencisi Zehra Kör de okulun ilk gününde heyecanlı olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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