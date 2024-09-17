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Güncel
AA 17.09.2024 11:35

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 12 şüpheliye işlem uygulandı

Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 12 şüpheliye işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 3 ilçede asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

12 kişinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 5 bin 272 sigara, 119 elektronik sigara, 61 kilogram çay, 310 paket elektronik sigara filtresi, 20 kilogram nargile tütünü, 35 ayakkabı, 100 gözlük, 2 kaynak makinesi, 641 inşaat malzemesi, 16 anahtar takımı, 180 el feneri, 65 şemsiye ve 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.​​​​​​​

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