Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 12 şüpheliye işlem uygulandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 3 ilçede asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

12 kişinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 5 bin 272 sigara, 119 elektronik sigara, 61 kilogram çay, 310 paket elektronik sigara filtresi, 20 kilogram nargile tütünü, 35 ayakkabı, 100 gözlük, 2 kaynak makinesi, 641 inşaat malzemesi, 16 anahtar takımı, 180 el feneri, 65 şemsiye ve 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.​​​​​​​