Bingöl'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 32 kişi yakalandı

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığını belirtti.

İfadeye yönelik arama kaydı bulunan 23 kişinin de yapılan denetim ve kontrollerde yakalandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten İl Jandarma Komutanımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, operasyonlara katılan ekiplerimizi tebrik ediyorum."