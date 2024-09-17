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Güncel
AA 17.09.2024 11:17

Bingöl'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 32 kişi yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 32 kişinin yakalandığını belirtti.

Bingöl'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 32 kişi yakalandı

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığını belirtti.

İfadeye yönelik arama kaydı bulunan 23 kişinin de yapılan denetim ve kontrollerde yakalandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten İl Jandarma Komutanımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, operasyonlara katılan ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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