Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.12.2023 12:59

Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti

Şırnak'ta amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti
[Fotograf: DHA]

Şırnak'ta 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor, Kumçatı beldesindeki statta karşı karşıya geldi.

Cizre Dicle Spor’un 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçın 90. dakikasında Kumçatı Sporlu futbolcular maçı yöneten hakemlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcuların hakeme saldırıda bulunduğu ve bir hakemin yaralandığı öğrenildi.

Daha sonra iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaşanan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Öte yandan atılan taşlar nedeniyle Cizre Dicle Sporlu futbolcuları taşıyan otobüsün camı da kırıldı.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Jandarma’dan öğrencilere eğitim ziyareti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Uydu sektörü üretim altyapısının "çeşitlendirilmesini" istiyor
14:14
Meteoroloji'den Antalya için sağanak uyarısı
14:12
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor
14:22
Teröre karşı Irak'la iş birliği
14:14
Irak'ta 10 yıl sonra düzenlenen yerel seçimlerde Şii partiler ilk sıralarda yer aldı
14:04
Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ