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Güncel
AA 26.04.2024 13:19

Şırnak'ta "8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" düzenlendi

Şırnak'ta "8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" düzenlendi.

Şırnak'ta "8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" düzenlendi

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, böyle anlamlı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kent genelinde keşfedilmemiş tarihi ve doğal güzellikler bulunduğuna işaret eden Alkış, "Şırnak'ımızın turizm açsından hak ettiği değeri gördüğü söylenemez ama inanıyorum ki bu kongre ve benzer etkinlikler vesilesiyle burada keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzellikler, en kısa sürede değerini bulacaktır. İlimizin, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm rotalarının vazgeçilmezi olacağına inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın artık kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Yarka, "Şehrimizi daha da ileriye taşıyacak ve geliştirecek, uluslararası alanda prestijini artıracak projeleri, belediye olarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini turizme kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik ise kongrede 15 ülkeden 192 bildirinin kabul edildiğini, 35 sunumun çevrim içi gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bildirilerde 'Şırnak'ın teması', 'gastronomi', 'sürdürülebilir alternatif turizm', 'turizm ekonomisi', 'turizm sosyolojisi' konuları ele alınacak." diyen Çelik, kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kongre oturumlarla devam etti.

Kongreye, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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