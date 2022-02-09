Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.