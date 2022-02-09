Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 2 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Şırnak Ulaşım
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