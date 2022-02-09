Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılay deposundan malzeme çalan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da, Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden, 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 439 parça kıyafet ve ayakkabı ile 12 araç lastiği çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler O.O, U.D, M.M. ve A.Z'yi Antakya'daki adreslerinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.O, U.D. ve M.M. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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