Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden, 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 439 parça kıyafet ve ayakkabı ile 12 araç lastiği çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler O.O, U.D, M.M. ve A.Z'yi Antakya'daki adreslerinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.O, U.D. ve M.M. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.