Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası ile gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzey ve Kuzeybatı(Karayel) yönlerden öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette esmesi bekleniyor.