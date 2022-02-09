Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul yağmur ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek?
İstanbul'da bugün ve yarınki hava durumu dereceleri ne olacak? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu bilgileri...
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası ile gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Kuzey ve Kuzeybatı(Karayel) yönlerden öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu İstanbul
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