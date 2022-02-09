Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ekecikyeni köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, dağlık alanda 5 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda çukur kazan M.K. ve beraberindeki N.Ç. ile K.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, 3 madeni para ve çeşitli aletlere el konuldu.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aksaray Kaçak Kazı
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