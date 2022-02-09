Aksaray'da 52 yaşındaki Mustafa Asal idaresindeki TIR, Aksaray-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, 30 yaşındaki Mehmet Dabanlı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Asal ile araçta bulunan 45 yaşındaki Sıdıka Kestek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.