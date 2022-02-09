Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'de görev yapacak Gölbaşı Asayiş Komando Birliği'nde görevli bir grup asker için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Tören sonrası vatandaşların bir süre konvoyla eşlik ettiği birlik, Suriye'ye hareket etti.