Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komandolar Suriye'ye uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da "Suriye Görev Gücü"nde görev yapacak komandolara tören düzenlendi. Askerler, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.
Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Suriye'de görev yapacak Gölbaşı Asayiş Komando Birliği'nde görevli bir grup asker için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Tören sonrası vatandaşların bir süre konvoyla eşlik ettiği birlik, Suriye'ye hareket etti.
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