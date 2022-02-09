Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de ki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulans helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, dün akşam saatlerinde evinden ahıra giderken buzlu zeminde kayarak düştü.
Bölgedeki sağlık ocağına getirilen Berk'e yapılan tetkikler sonrası kalçasında kırık olduğu belirlendi.
Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Berk için ambulans helikopter talep edildi.
Yaşlı adam, sabah saatlerinde Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Tedavi altına alınan İbrahim Berk'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Etiketler: Ambulans Artvin Kar Yağışı Ulaşım
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