Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün gece saatlerinde su borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı inşaat halindeki binanın zarar görmesine neden oldu.
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesinde dün gece saatlerinde, yapımı devam eden 6 katlı bir binanın istinat duvarının arkasından geçen su borusu patladı.
Su borusunun patlaması ile metrelerce yükseklikteki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.
Çökmenin etkisiyle inşaat halindeki binanın cephesinde maddi zarar meydana geldi.
Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan çevredeki bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Trabzon
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