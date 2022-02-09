Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberin göre Al Halife, CENTCOM Komutanı McKenzie'yi Es-Suheyr Sarayı'nda kabul etti.

ABD yönetiminin müttefik ülkelerle bölgede güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırma, uluslararası barış ve güvenliği güçlendirme noktasındaki etkin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Halife, Bahreyn'in bölgesel ve uluslararası çabaları her zaman desteklediğini belirtti.

Al Halife ayrıca McKenzie'nin askeri ve savunma alanlarında Bahreyn-ABD iş birliğini geliştirme çabalarından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, dün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş ve ülkesinin bir hafta sonra BAE'ye gelişmiş F-22 savaş uçağı filosu göndereceğini belirtmişti.