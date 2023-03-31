Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Şırnak'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar, dağları beyaza bürüdü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle kar yağışı meydana geldi.
İlçeye bağlı Güneyyaka, Ballı ve Beşağaç köyleri beyaza büründü.
Etiketler: Şırnak
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