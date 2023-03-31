Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Toplam 1888,5 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 13 Nisan Perşembe saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Etiketler: Kırşehir
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