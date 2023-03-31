Buna göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 1888,5 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 13 Nisan Perşembe saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.