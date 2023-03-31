Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da minibüs takla attı: 5 yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde, refüje çarpıp takla atan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi.
Yavuz S. yönetimindeki minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yavuz S., Tamer B., Hava S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim E. ve Yasin S. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Etiketler: Samsun
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