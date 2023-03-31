Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 17 gözaltı
Adana’da polisin operasyonlarında gümrük kaçağı 4 milyon 170 bin adet makaron, 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş sigara, 175 kilogram tütün, 11 bin 765 paket sigara ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu.
Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 170 bin adet makaron, 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş sigara, 175 kilogram tütün, 11 bin 765 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana
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