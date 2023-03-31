Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Soluk borusuna pide kaçan işitme engelli hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Sakaya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli Murat Yılmaz, bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz’ın cenazesinin yarın Hendek Kırktepe Mahallesinde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği ifade edildi.
Etiketler: Sakarya
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