Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te elektrik trafosunda patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te elektrik trafosunda patlama sonrası çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.
100. Yıl Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda patlama meydana gelmesinin ardından yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, trafoda büyük çapta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemediği bildirildi.
Etiketler: Karabük
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