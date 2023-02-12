"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte Valilik tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

"Haydi Sinop" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar yardım malzemelerini belirlenen noktalara ulaştırmayı sürdürüyor.

Vatandaşlarca belirlenen noktalara getirilen yardımlar, burada görevlilerce tasnif edilerek araçlara yüklenerek, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Kentten şu ana kadar deprem bölgesine toplam 130 tır ve kamyon dolusu insani yardım malzemesi sevk edildi.

Valilik koordinesinde ayrıca bölgeye 1170 personel, 283 araç, 360 AFAD çadırı, 8 tam donanımlı konteyner ve 347 ünite kan gönderildi.

Kentten 334 gönüllünün de AFAD koordinesinde deprem bölgesinde çalışmalara katkı sunduğu öğrenildi. ​​​​​​​