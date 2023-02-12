"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte, Valilik ve AFAD koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik yardım kampanyası devam ediyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte Murathan ve Yukarı Ağadeve köyleri başta olmak üzere kırsaldaki kadınlar, hayırseverlerin de desteğiyle depremzedeler için tandırlarını yakıp ekmek pişirmeye başladı.

Pişirildikten sonra poşetlere konulan ekmekler, yetkililere teslim edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Murathan köyünden Yadigar Tepiş, gönüllerinin depremzedelerle birlikte olduğunu aktardı.

Adana'da bir binada 12. katta yaşayan kızı, damadı ve 2 torununun da depremlere yakalandığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Tepiş, şöyle konuştu:

"Ağlaya ağlaya ekmek pişiriyorum. Birine değil, hepsine ağlıyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gönlümüz ve kalbimiz onlarla. Ekmeği depremzedeler için pişiriyorum. Belki bir yarım ekmeği kızım da yiyebilir. Hepsi de benim çocuklarım. Enkaz altından insanlar sağ çıkınca seviniyorum. Depremlerde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum."

Gülsenem Yıldırım ise kışın ekmek pişirmenin zahmetli olduğunu ancak depremzedelere yardımda bulunmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.