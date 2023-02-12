Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, kentte resmi kurumlardan 2 bin 147 personel ve sivil toplum kuruluşlarından 657 gönüllü olmak üzere toplam 2 bin 804 kişi deprem bölgesine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Korucu Yerel Destek Ekibinden 1466 güvenlik korucusu, 307 rütbeli personel ve Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan 4 personel olmak üzere 1777 personel deprem bölgesine ulaştı.

Toplam 4 bin 581 personelin görev yaptığı deprem bölgelerine il ve ilçelerden 159 kamyon, 69 tır, 3 tanker, 80 pick-up olmak üzere 311 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesi gönderildi.

Van AFAD Lojistik Deposundan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Adana'ya 2 bin 28 ısıtıcı, 1474 çadır, 6 bin 177 battaniye, 3 bin 950 yatak, 7 bin 514 çarşaf ve yatak seti sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlardan 192 kamyon, 12 loder, 25 ekskavatör, 69 otobüs, 106 arazi aracı, 10 akaryakıt tankeri, 2 su tankeri, 1 kar küreme aracı, 131 minibüs, 2 itfaiye aracı, 26 ambulans, basınçlı araç, vidanjör, 18 JCB kepçe, 66 çekici tır ve 19 vinçten oluşan 545 iş makinası, 350 hizmet aracı olmak üzere toplam 895 araç, 28 Jeneratör ve 24 adet hiltiden oluşan toplam 52 teknik malzeme deprem bölgesindeki illere ulaştırıldı.

Deprem bölgesinden kente ambulans ile 12 yaralı getirildi, kendi imkanı ile 304 kişi de hastanelere başvurdu. Deprem bölgesinde vefat eden 38 kişi Van'da defnedildi.

Deprem bölgelerinden kentte konaklama için gelen afetzedeler için 10 bin 913 yatak kapasitesi oluşturuldu, konaklama yerlerine yerleştirilen 4 bin 379 kişi yerleştirildi.