Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda'da kasırga beklentisi nedeniyle uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: AA]
Yeni Zelanda'da, kasırga beklentisi nedeniyle Auckland kentinden yapılacak iç hat uçuşlarının yanı sıra bazı uluslararası uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.
Air New Zealand havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, Gabrielle Kasırgası nedeniyle Auckland kentinden yapılacak tüm iç hat uçuşları ve bazı uluslararası uçuşların yanı sıra Hamilton, Tauranga ve Taupo şehirlerine gidiş dönüş iç hat uçuşları iptal edildi.
Bazı uluslararası rotalar çalışmaya devam edecek.
Yeni Zelanda'nın kuzey kesimini etkileyen Gabrielle Kasırgası nedeniyle, yarın Auckland'de yoğun yağış bekleniyor.
Auckland kentinde 29 Ocak’ta, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Yeni Zelanda
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