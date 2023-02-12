Air New Zealand havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, Gabrielle Kasırgası nedeniyle Auckland kentinden yapılacak tüm iç hat uçuşları ve bazı uluslararası uçuşların yanı sıra Hamilton, Tauranga ve Taupo şehirlerine gidiş dönüş iç hat uçuşları iptal edildi.

Bazı uluslararası rotalar çalışmaya devam edecek.

Yeni Zelanda'nın kuzey kesimini etkileyen Gabrielle Kasırgası nedeniyle, yarın Auckland'de yoğun yağış bekleniyor.

Auckland kentinde 29 Ocak’ta, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.